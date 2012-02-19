Израиль сам примет решение об ударе по Ирану

Израиль самостоятельно примет решение о том, будет ли он наносить удар по Ирану - с целью остановить его ядерную программу, сообщает Радио Свобода со ссылкой на заявление начальника штаба израильской армии генерал Бенни Гантца.



Его заявление совпало с началом визита в Израиль советника президента США по национальной безопасности Тома Донилона. Иранская проблема - один из главных вопросов на переговорах американского представителя с израильскими лидерами. Ряд наблюдателей отмечает, что Донилон, вероятнее всего, будет убеждать руководство Израиля не совершать односторонних действий в отношении Ирана.



Также в субботу министр обороны Израиля Эхуд Барак призвал международное сообщество ужесточить санкции против Тегерана - чтобы попытаться убедить Иран отказаться от ядерной программы, которая, как уверены в Израиле, носит военный характер.