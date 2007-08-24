Грузия заявляет, что обстреляла в горах Абхазии российский самолет

Грузинские силы обстреляли самолет, который в среду якобы нарушил воздушное пространство республики. Об этом агентству Рейтер сообщил представитель МВД Грузии Шота Утиашвили. Как утверждает Тбилиси, самолет был российским.

"Позавчера в 22.24 в горах Абхазии мы открыли огонь по российскому самолету, после чего мы услышали взрыв. Лес там загорелся, но подтвердить, что самолет был сбит, мы не можем", - заявил сотрудник МВД Грузии в интервью британскому агентству.

Российские военные называют очередной провокацией последнее заявление Тбилиси о том, что российский самолет якобы нарушил воздушное пространство Грузии и был обстрелян над Абхазией.

"Это очередная информационная провокация, направленная против нас. В очередной раз заявляю, что самолеты ВВС России воздушную границу Грузии не нарушали", - заявил РИА Новостипомощник главкома ВВС полковник Александр Дробышевский.