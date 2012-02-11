15-летняя школьница выбросилась с 24-го этажа

От полученных травм 15-летняя школьница скончалась на месте.

Предсмертной записки в вещах девочки следователи не обнаружили. По предварительным данным, у девочки не было конфликтов с родителями и сверстниками.

По факту гибели школьницы возбуждено уголовное дело по статье 110 УК РФ (доведение до самоубийства).

За последнюю неделю в России произошло сразу несколько суицидов подростков, вызвавших большой общественный резонанс, замечает Би-би-си. 9 февраля стало известно о смерти семиклассника в Якутске, 8 февраля в Москве из окна выбросился 15-летний мальчик, ранее в подмосковной Лобне покончили с собой две 14-летние школьницы