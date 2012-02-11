Скотланд-ярд арестовал пятерых сотрудников газеты Sun в рамках расследования связанных с незаконным получением информации правонарушений, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство «Рейтер».

«Лондонская полиция сегодня арестовала пять человек газеты Sun. Обыски были проведены в домах и в офисах арестованных», - говорится в сообщении News Corporation, которая владеет газетой Sun.

Между тем, в полиции сообщили, что всего были арестованы восемь человек, причастных к расследованию.

Аресты были проведены в рамках полицейской операции Elveden, начатой Скотланд-ярдом летом 2011 года после громкого скандала с незаконными методами работы журналистов. В центре скандала оказался таблоид News of the World, являвшийся фактически воскресным выпуском Sun. После всплывших подробностей того, как газета прослушивала телефоны публичных людей и простых британцев - жертв терактов и преступлений и их родственников - издание было вынуждено закрыться. Полиция начала два параллельных расследования - одно по фактам прослушки телефонов, второе - по возможным случаям подкупа полиции.

В конце января в рамках расследования были арестованы 29-летний офицер Скотланд-ярда и четверо журналистов издания. Среди арестованных - бывший заместитель главного редактора таблоида Sun Фергюс ШАНАХАН, бывший управляющий директор издания Грэм ДАДМАН, редактор отдела криминала Майк САЛЛИВАН и глава новостного выпуска Крис ПАРО.

Аресты были произведены благодаря информации, предоставленной принадлежащей медиамагнату Руперту МЕРДОКУ News Corp, которая контролирует замешанные в скандале британские издания. Сама корпорация заявила, что намерена всячески содействовать полиции в расследовании и бороться со случаями незаконных методов работы своих журналистов.