Писающему мальчику в Брюсселе «перекрыли краник»
19:24, 02 февраля 2012Мир
1512 0
Перестал писать
В Брюсселе из-за морозов в знаменитой статуе Писающего мальчика отключили воду – он перестал писать.
Об этом сообщает сегодня Reuters со ссылкой на бельгийское Бюро туризма.
Согласно сообщением, подача воды была приостановлена в связи со снижением температуры в ночь на четверг до минус 10 градусов по Цельсию.
Воду в статуе, что стоит в Брюсселе с начала XVII века, перекрыли из-за опасения возможного повреждения внутреннего механизма в результате замерзания воды.
По словам спикера Бюро туризма, в дальнейшем все будет зависеть от погодных условий.
“Если температура поднимется, он снова начнет работать”, - сказал спикер.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter