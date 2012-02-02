Писающему мальчику в Брюсселе «перекрыли краник»

В Брюсселе из-за морозов в знаменитой статуе Писающего мальчика отключили воду – он перестал писать.

Об этом сообщает сегодня Reuters со ссылкой на бельгийское Бюро туризма.

Согласно сообщением, подача воды была приостановлена в связи со снижением температуры в ночь на четверг до минус 10 градусов по Цельсию.

Воду в статуе, что стоит в Брюсселе с начала XVII века, перекрыли из-за опасения возможного повреждения внутреннего механизма в результате замерзания воды.

По словам спикера Бюро туризма, в дальнейшем все будет зависеть от погодных условий.

“Если температура поднимется, он снова начнет работать”, - сказал спикер.