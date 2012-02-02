После массового убийства на египетском стадионе арестовали 47 человек

В связи с беспорядками, вспыхнувшими на стадионе в египетском городе Порт-Саид, арестованы 47 человек. Как передает Reuters, об этом в интервью гостелевидению сообщил министр иностранных дел страны. По его словам, поиск зачинщиков продолжается.



Руководство Египта приняло решение создать специальный комитет для расследования обстоятельств гибели 73 человек в массовой драке на стадионе.



Agence France-Presse, с свою очередь, сообщает, что в Порт-Саид ввели армейские подразделения.

Со своей стороны исламское движение "Братья-мусульмане" возложило ответственность на полицию. "Трагедия не была спонтанной, - заявил в телеинтервью его официальный представитель. - Складывалось впечатление, что офицеры полиции мстили болельщикам за проигранную революцию и за свержение прежнего режима". По его словам, полицейские открыто пренебрегали нормами безопасности, зрители еще раньше беспрепятственно выбегали на поле, провоцируя беспорядки, а группы фанатов "ультрас"не получали никаких замечаний. Кроме того, во время матча были убраны перегородки, разделявшие болельщиков двух команд.