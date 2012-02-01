Ромни выиграл праймериз во Флориде

Американские СМИ объявили экс-губернатора Массачусетса Митта Ромни победителем на первичных выборах (праймериз) Республиканской партии, проходящих во вторник в штате Флорида.

"Ромни выиграл эти праймериз со значительным отрывом от экс-спикера палаты представителей Ньютона Гингрича", - сообщает телеканал CNN, участвующий в подсчете голосов.

По официальным данным, после подсчета 90% бюллетеней Ромни набирает 47% голосов, Гингрич - 32%. За экс-сенатора от Пенсильвании Рика Санторума проголосовали 13%, за конгрессмена Рона Пола - 7%.

Победой во Флориде умеренный политик Ромни вернул себе статус лидера внутрипартийной гонки, утраченный после поражения 21 января в Южной Каролине, когда праймериз выиграл консерватор-популист Гингрич, замечает РИА Новости.