Россия оставила Приднестровье без денег

Россия приостанавливает предоставление технической помощи Приднестровью.

Об этом в сообщил председатель Верховного Совета Приднестровья Анатолий КАМИНСКИЙ, комментируя итоги своего недавнего визита в Москву, сообщает сегодня информационный ресурс «PMR.NAME».

Ранее Россия обещала выделить ПМР 300 млн. долларов США. Техническую помощь планировалось направить на развитие агропромышленного комплекса, а также малого бизнеса Приднестровья. Российские средства должны были также пойти на финансирование нового проекта "Молодая семья".

А.КАМИНСКИЙ отметил, что техническая помощь приостановлена по нескольким причинам.

"Более конкретные решения по технической помощи уже будут принимать избранный Президент и новый состав российского правительства", – сказал он.

В России ждут, когда и в Приднестровье будет полностью сформировано правительство, так как именно этот институт власти будет заниматься непосредственно вопросами экономики.

А.КАМИНСКИЙ также сообщил, что у РФ есть вопросы к работе банковской системы Приднестровья. "В республику прибывает рабочая группа Центрального банка РФ, которая будет изучать ситуацию в нашей банковской сфере", – сообщил спикер Верховного Совета.

А.КАМИНСКИЙ добавил, что в нынешнем году Россия продолжит оказывать Приднестровью гуманитарную помощь. Это значит, что приднестровские пенсионеры будут ежемесячно получать 150-рублевую надбавку к пенсии. Часть средств, как и прежде, будет направляться на улучшение питания в учреждениях образования и здравоохранения.

Спикер также отметил, что в Приднестровье продолжится реализация ряда российских гуманитарных проектов в сфере просвещения и культуры.

Как сообщал УНИАН, 3 января глава кремлевской администрации Сергей ИВАНОВ на встрече с новым президентом Приднестровья Евгением ШЕВЧУКОМ заявил, что Россия продолжит поддерживать социальные и гуманитарные проекты в ПМР.