В японском аэропорту взорвался тайваньский «Боинг-737» (фото)

Пассажирский самолет тайваньской авиакомпании China Airlines был уничтожен огнем в аэропорту острова Окинава на юге Японии.

Японское телевидение продемонстрировало охваченный пламенем и дымом "Боинг-737" на территории аэропорта Наха. При этом пожарные команды обрабатывали фюзеляж авиалайнера специальной пеной, сообщает Би-Би-Си.

По словам японских официальных лиц и полиции, пассажиры и экипаж самолета не пострадали. На борту самолета, прибывшего из Тайбэя, было 150 пассажиров.

Очевидцы сообщали о взрывах, на фоне которых проводилась эвакуация пассажиров.

Японское телевидение первоначально сообщило о госпитализации двух членов экипажа, однако в авиакомпании заверили, что все восемь человек находятся в безопасности.

Как отмечает Би-Би-Си, произошедшее - серьезный удар по ведущей тайваньской авиакомпании, которая в одно время считалась одной из наименее безопасных среди международных авиалиний. В 90-е годы разбились несколько ее самолетов, а в 2002 году в результате падения самолета авиакомпании в море возле острова Пеньху погибли 225 пассажиров.

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