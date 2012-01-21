Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил Президента Монголии Цахиагийна ЭЛБЕГДОРЖА по случаю 20-й годовщины установления дипломатических отношений между Украиной и Монголией.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как отметил В.ЯНУКОВИЧ, «годы сотрудничества, обозначенные дружбой и надежным партнерством на двустороннем и многостороннем уровнях, являются основой для дальнейшего углубления конструктивного взаимодействия между Украиной и Монголией».

Глава Украинского государства выразил убеждение, что «мы и в дальнейшем эффективно будем сотрудничать для укрепления позиций наших стран на международной арене и достижения новых достижений на благо народов двух стран».

В.ЯНУКОВИЧ пожелал Ц.ЭЛБЕГДОРЖУ крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии и успехов, а дружественному народу Монголии – мира и благосостояния.