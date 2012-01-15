Путин объяснил, почему снова идет в президенты

Премьер-министр РФ Владимир Путин разъяснил, почему дал согласие баллотироваться в 2012 году на пост президента России: нужно завершить создание в РФ как устойчивого и стабильного, здорового государственного организма.

"Не хочу и не буду принижать чьих бы то ни было заслуг в становлении новой страны. Их было немало. Но фактом остается то, что в 1999 году, когда я стал председателем правительства, а затем и президентом, наше государство находилось в состоянии глубокого системного кризиса", - говорится в статье, опубликованной в газете "Известия".

"И именно та группа единомышленников, которую суждено было сформировать и возглавить автору этих строк, опираясь на поддержку абсолютного большинства граждан, на национальное единение вокруг общих задач, вывела Россию из тупика гражданской войны, переломила хребет терроризму, восстановила территориальную целостность страны и конституционный порядок, возродила экономику и обеспечила на протяжении 10 лет один из самых высоких в мире темпов экономического роста и повышения реальных доходов наших людей", - пишет Путин.

По его словам, сегодня понятно, что сделано удачно, что сработало эффективно, и наоборот - что нужно скорректировать, от каких вещей вовсе отказаться.

"Нашу задачу на предстоящие годы вижу в том, чтобы убрать с дороги национального развития все то, что мешает нам идти вперед. Завершить создание в России такой политической системы, такой структуры социальных гарантий и защиты граждан, такой модели экономики, которые вместе составят единый, живой, постоянно развивающийся и одновременно устойчивый и стабильный, здоровый государственный организм.