Председатель ПА НАТО говорил об ”открытых дверях”

Специальный представитель Президента Украины, министр иностранных дел Украины Борис ТАРАСЮК принял участие в первом пленарном заседании 52-й сессии Парламентской Ассамблеи НАТО, которое состоялось26 мая в Париже.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

На открытии сессии председатель ПА НАТО Пьер ЛЕЛЛЮШ отметил, что Организация с большим вниманием и интересом следила за ходом парламентских выборов в Украине. По его словам, выборы в нашем государстве прошли демократически и подтвердили политическую зрелость украинской нации. П.ЛЕЛЛЮШ отметил необходимость оставить двери Альянса открытыми для Украины и продолжать поддержку демократических преобразований в нашей стране.

Б.ТАРАСЮК зачитал обращение Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО к участникам Ассамблеи, в котором подтверждается европейский выбор нашего государства и его намерения совместно с другими странами сделать свой вклад в расширение и утверждение нового евроатлантического пространства демократии и безопасности. Как отмечается в послании главы Украинского государства, именно сейчас, когда Украина вплотную приблизилась к получению приглашения присоединиться к Плану действий относительно членства в НАТО, парламентское измерение сотрудничества Украины с Альянсом приобретает особый вес.

В ходе дискуссии парламентарии были единодушны в позитивной оценке активной позиции Украины в приднестровском урегулировании.

Делегации Германии, Великобритании и Испании приветствовали прогресс в реформировании правоохранительных органов и судебной системы нашего государства.

В этот же день Б.ТАРАСЮК встретился с членами французской делегации на Парламентской Ассамблее НАТО от Социалистической партии Франции, групп дружбы „Украина - Франция” Сената и Национального Собрания Франции.