Запасы нефти в США неожиданно выросли

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегические запасы) за неделю, завершившуюся 23 декабря, увеличились на 3,9 миллиона баррелей, или на 1,2% - до 327,5 миллиона баррелей, пишет РИА Новости со ссылкой на еженедельный обзор управления по энергетической информации министерства энергетики страны.

Общие запасы бензина сократились на 700 тысяч баррелей, или на 0,3%, и составили 217,7 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов подросли на 1,2 миллиона баррелей, или на 0,9%, составив 140,4 миллиона баррелей.

Аналитики, опрошенные Platts, ожидали падения запасов нефти на 2,3 миллиона баррелей.

Еженедельные данные управления по энергетической информации (Energy Information Administration - EIA) Минэнерго США о запасах сырой нефти, бензина, дистиллятов и отопительной нефти являются важным показателем, влияющим на колебания цен на топливо и энергоносители во всем мире.