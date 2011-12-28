Китаянку могут наказать за рождение восьми близнецов

Жительницу Китая могут наказать за рождение восьмерых близнецов.

Супруги из Гуанчжоу после долгих лет попыток обзавестись детьми решили воспользоваться процедурой экстракорпорального оплодотворения, которая обошлась им в миллион юаней, сообщает ИТАР-ТАСС.

Врачи перестарались и оплодотворили сразу восемь яйцеклеток, считая, что выживут два-три эмбриона. Для большей надежности два эмбриона были пересажены одной суррогатной матери, еще одной - три. В результате на свет появилось четыре мальчика и четыре девочки, которых записали на супругов. Родители были счастливы и не пожалели 100 тысяч юаней на ежемесячную оплату обслуживающего персонала из 11 человек.

Однако китайский закон разрешает рожать только одного ребенка. В связи с этим правительство провинции Гуанчжоу создало специальную группу для расследования всех обстоятельств дела.