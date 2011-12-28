Первый в истории пациент с пересаженными ногами начал ходить

Пациент испанских хирургов, перенесший первую в мире трансплантацию обеих ног, начал ходить, пишет The Daily Telegraph.

Мужчина двадцати с лишним лет, имя которого не называется из соображений конфиденциальности, лишился обеих ног в результате травмы. Из-за характера повреждений ему было невозможно подобрать функциональные протезы, поэтому было решено провести ему пересадку обеих ног от мертвого донора, передает Лента.ру.

Операция была выполнена 10 июля 2011 года. В проведении сложнейшего вмешательства, длившегося более 10 часов, приняли участие 50 врачей из Больницы Ла Фе в Валенсии.

После длительной восстановительной терапии и реабилитации пациент сделал первые шаги в плавательном бассейне реабилитационного отделения клиники. Таким образом, экспериментальная операция оказалась успешной.

Как сообщил лечащий врач мужчины, один из ведущих мировых специалистов в области реконструктивной хирургии Педро КАВАДАС-РОДРИГЕЗ (Pedro Cavadas-Rodriguez), пациент восстанавливается "очень хорошо" без существенных осложнений. Лечение проходит "как запланировано".

По словам хирурга, мужчина сможет ходить без дополнительной поддержки, однако для этого понадобятся еще месяцы реабилитационных мероприятий.

Пересадка обеих ног стала далеко не первой реконструктивной операцией, разработанной и проведенной П.КАВАДАСОМ-РОДРИГЕЗОМ. На его счету первые в мире пересадки обеих рук (в 2006 году), ноги (в 2008 году) и лица, включая челюсть и язык (в 2009 году).