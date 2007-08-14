Россия запретила Китаю поставлять в Пакистан истребители Джей-Эф-17

12:22, 14 августа 2007
Мир
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... чтобы не расстраивать Индию

КремльРоссия запретила Китаю поставлять в Пакистан истребители Джей-Эф-17, оснащенные российскими двигателями. Два самолета, которые были переданы Пакистану в марте, возвращены в Китай, - пишет газета "Индиан-Экспресс". По ее данным, Москва приняла это решение, чтобы "не расстраивать Индию".

Этот и другие вопросы будут обсуждаться во время визита в Москву советника по национальной безопасности Индии – он приезжает в Россию в конце августа.

Эхо Москвы

 

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