В Японии официально объявили о ликвидации аварии на АЭС «Фукусима»

В Японии сегодня официально объявлено о ликвидации аварии на атомной электростанции "Фукусима-Дайичи".

Как заявил премьер-министр Японии Есихико НОДУ, аварийная АЭС приведена в состояние холодного останова, сообщает радио «Свобода».

Теперь, когда уровень радиации на объекте можно контролировать, компания-оператор приступит демонтажу поврежденных реакторов.

Стабилизировать АЭС удалось лишь через 9 месяцев после аварии, вызванной мощнейшим землетрясением и цунами 11 марта.

Эвакуационная зона вокруг "Фукусимы" остается загрязненной. Ожидается, что в некоторые города жители вернутся не раньше, чем через 30 лет.