В Японии официально объявили о ликвидации аварии на АЭС «Фукусима»
13:29, 16 декабря 2011Мир
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Некоторые города оживут через 30 лет
В Японии сегодня официально объявлено о ликвидации аварии на атомной электростанции "Фукусима-Дайичи".
Как заявил премьер-министр Японии Есихико НОДУ, аварийная АЭС приведена в состояние холодного останова, сообщает радио «Свобода».
Теперь, когда уровень радиации на объекте можно контролировать, компания-оператор приступит демонтажу поврежденных реакторов.
Стабилизировать АЭС удалось лишь через 9 месяцев после аварии, вызванной мощнейшим землетрясением и цунами 11 марта.
Эвакуационная зона вокруг "Фукусимы" остается загрязненной. Ожидается, что в некоторые города жители вернутся не раньше, чем через 30 лет.
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