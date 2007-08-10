Сын Каддафи признал, что болгарских медсестер пытали

Сын ливийского главы государства Сеиф аль-Ислам Каддафи признал, что в случае с инфицированными вирусом СПИДа детьми признания болгарских медсестер и палестинского врача добились пытками. Об этом он заявил арабскому телеканалу „Аль Джазира”. По его словам, дети были заражены этим вирусом еще до прибытия врачей, сообщает Немецкая волна. Медиков заключили в тюрьму 1999 года по обвинению в преднамеренном заражении свыше 400 ливийских детей СПИДом и приговорили к смертной казни. Благодаря международному посредничеству недавно они были освобождены. Сын Каддафи считается очень влиятельным лицом в стране. Официальные учреждения не комментируют его высказываний.