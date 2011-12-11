Медведев поручил проверить честность выборов

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ заявил, что поручил проверить все сообщения с избирательных участков о нарушениях в ходе выборов в Госдуму.

Об этом российский президент написал в социальной сети Facebook.

«По Конституции граждане России имеют свободу слова и свободу собраний. Люди имеют право высказывать свою позицию, что они вчера и сделали», - отметил Д.МЕДВЕДЕВ.

«Я не согласен ни с лозунгами, ни с заявлениями, прозвучавшими на митингах, - подчеркнул он. - Тем не менее, мною было дано поручение проверить все сообщения с избирательных участков, касающиеся соблюдения законодательства о выборах».

10 декабря во многих крупных российских городах состоялись митинги против фальсификации результатов парламентских выборов. Наиболее массовый митинг прошел в Москве на Болотной площади - по разным оценкам, там собралось от 25 до 80 тысяч человек.

Участники этого митинга скандировали лозунги "Россия без Путина!", "Свободу политзаключенным!", "Чурова на нары!", "За честные выборы!" и другие. На митинге выступили многие лидеры несистемной оппозиции и правозащитники, а также известные журналисты, в числе которых были, например, Олег Кашин, Леонид Парфенов и Дмитрий Быков.

По итогам митинга была принята резолюция из пяти требований: "немедленное освобождение всех политзаключенных", "отмена итогов фальсифицированных выборов", "отставка председателя Центризбиркома", "регистрация оппозиционных партий и принятие демократического законодательства о партиях и выборах" и "новые открытые и честные выборы".