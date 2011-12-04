Экзит-пол: «Единая Россия» теряет большинство в новом составе Госдумы

Партия власти «Единая Россия» теряет большинство в новом составе Государственной Думы России шестого созыва.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом свидетельствует данные exit-poll проведенного фондом «Общественного мнения».

Так, «Единая Россия» набирает - 46,0%, КПРФ - 21,0%, «Справедливая Россия» - 14,1%, ЛДПР - 13,2%. Еще три партии не преодолели 7% барьер.

По данным exit-poll проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в Госдуму России проходят также четыре партии.

В частности, «Единая Россия» набирает - 48,5%, КПРФ - 19,8%, ЛДПР - 11,42% и «Справедливая Россия» - 12,8%.

По данным ВЦИОМ другие партии также не преодолели проходной барьер.

Голосование на выборах в Госдуму в России завершилось - в 21.00 мск, когда закрылись избирательные участки в Калининграде.