Экзит-пол: «Единая Россия» теряет большинство в новом составе Госдумы
Три партии не преодолели 7% барьер
Партия власти «Единая Россия» теряет большинство в новом составе Государственной Думы России шестого созыва.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом свидетельствует данные exit-poll проведенного фондом «Общественного мнения».
Так, «Единая Россия» набирает - 46,0%, КПРФ - 21,0%, «Справедливая Россия» - 14,1%, ЛДПР - 13,2%. Еще три партии не преодолели 7% барьер.
По данным exit-poll проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в Госдуму России проходят также четыре партии.
В частности, «Единая Россия» набирает - 48,5%, КПРФ - 19,8%, ЛДПР - 11,42% и «Справедливая Россия» - 12,8%.
По данным ВЦИОМ другие партии также не преодолели проходной барьер.
Голосование на выборах в Госдуму в России завершилось - в 21.00 мск, когда закрылись избирательные участки в Калининграде.