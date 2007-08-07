Грузия обвинила Россию в акте агрессии

09:26, 07 августа 2007
Мир
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Два истребителя сбросили бомбу

Вано МЕРАБИШВИЛИ
Сбрасывание бомбы на грузинской территории российскими истребителями является «актом агрессии», заявил глава МВД Грузии Вано МЕРАБИШВИЛИ.

«Наши радары показали, что эти истребители прилетели из России и потом улетели в том же направлении, откуда прилетели Я расцениваю этот факт как акт агрессии, совершенный самолетами, прилетевшими из другого государства», - заявил В.МЕРАБИШВИЛИ агентству Reuters.

Как утверждает грузинская сторона, накануне вечером два российских истребителя залетели в воздушное пространство Грузии и сбросили 700-килограммовую бомбу на деревню Цителубани в 65 километрах к северо-западу от Тбилиси. Цитебулани находится в нескольких километрах от города Гори недалеко от границы с Южной Осетией.

 

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