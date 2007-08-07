Грузия обвинила Россию в акте агрессии
09:26, 07 августа 2007Мир
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Два истребителя сбросили бомбу
|Вано МЕРАБИШВИЛИ
«Наши радары показали, что эти истребители прилетели из России и потом улетели в том же направлении, откуда прилетели Я расцениваю этот факт как акт агрессии, совершенный самолетами, прилетевшими из другого государства», - заявил В.МЕРАБИШВИЛИ агентству Reuters.
Как утверждает грузинская сторона, накануне вечером два российских истребителя залетели в воздушное пространство Грузии и сбросили 700-килограммовую бомбу на деревню Цителубани в 65 километрах к северо-западу от Тбилиси. Цитебулани находится в нескольких километрах от города Гори недалеко от границы с Южной Осетией.
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