Грузия обвинила Россию в акте агрессии

Сбрасывание бомбы на грузинской территории российскими истребителями является «актом агрессии», заявил глава МВД Грузии Вано МЕРАБИШВИЛИ.

«Наши радары показали, что эти истребители прилетели из России и потом улетели в том же направлении, откуда прилетели Я расцениваю этот факт как акт агрессии, совершенный самолетами, прилетевшими из другого государства», - заявил В.МЕРАБИШВИЛИ агентству Reuters.

Как утверждает грузинская сторона, накануне вечером два российских истребителя залетели в воздушное пространство Грузии и сбросили 700-килограммовую бомбу на деревню Цителубани в 65 километрах к северо-западу от Тбилиси. Цитебулани находится в нескольких километрах от города Гори недалеко от границы с Южной Осетией.