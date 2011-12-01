Украина по многим показателям отстает от Молдовы и Грузии

Украина в свое время считалась флагманской страной «Восточного партнерства», но сегодня по многим показателям она отстает от Молдовы и Грузии.

Как сообщили УНИАН в Международном фонде «Возрождение», об этом говорится в пилотном издании Индекса европейской интеграции стран «Восточного партнерства», которое было презентовано 30 ноября в Познани (Польша) в рамках Общественного форума «Восточного партнерства».

Исследование, результатом которого является издание, инициировала и провела Европейская программа Международного фонда "Возрождение".

Результаты пилотного этапа Индекса свидетельствуют о том, что Молдова достигла наибольших успехов как в углублении контактов с ЕС, так и во внутренних преобразованиях. Вторую ступеньку заняла Грузия, которая оказалась впереди Украины по внутренним преобразованиям, а также в институциональном обеспечении европейской интеграции. Украина, хоть и занимает вторую ступеньку в сфере углубления контактов с ЕС, отстает от Молдовы и Грузии по двум другим составляющим. Армения опередила Азербайджан и Беларусь, тогда как Беларусь оказалась на последнем месте.

Эксперты также стремились проследить связь между углублением контактов стран-участниц «Восточного партнерства» с ЕС, с одной стороны, и осуществлением внутренних реформ – с другой. Украина демонстрирует наибольший разрыв между этими двумя составляющими по сравнению с остальными странами программы. Несмотря на относительную развитость контактов с ЕС, Украине не удалось достичь значительных внутренних преобразований, считают эксперты.

Беларусь демонстрирует похожие результаты: хотя эта страна отстает от других в сфере контактов с ЕС, она еще больше отстает по внутренним преобразованиям. Армения и Грузия тоже демонстрируют значительный разрыв по этим двум составляющим, но в интересах внутренних превращений. Иными словами, несмотря на относительно невысокий уровень контактов с ЕС, эти две страны прилагают усилия к внутренним преобразованиям. Молдова и Азербайджан демонстрируют относительно сопоставимые результаты по двум составляющим.

Индекс европейской интеграции стран «Восточного партнерства» ежегодно оценивает процессы евроинтеграции в Украине, Молдове, Беларуси, Грузии, Армении и Азербайджане в сопоставимой перспективе.

В пределах Индекса рассматриваются три основных составляющих европейской интеграции: глубина и интенсивность связей с ЕС на разных уровнях (начиная от политического диалога и торговли и заканчивая секторной интеграцией и контактами между людьми); внутренние преобразования в странах «Восточного партнерства», которые приближают эти страны к стандартам и практикам ЕС; институциональное обеспечение европейской интеграции.

Более 30 экспертов из стран «Восточного партнерства» и ЕС работали над пилотным изданием Индекса с января 2011 года, консультируясь с экспертами с гражданского сектора и институтов ЕС. Содержание и методология Индекса будут доработаны на основании отзывов и предложений более широкой аудитории. Первое полноценное издание Индекса будет представлено в мае 2012 года. С этого времени Индекс станет ежегодным.

Справка УНИАН. Инициатором новой политики Евросоюза в отношении государств - восточных соседей ЕС в 2008 году выступила Польша, которая вместе со Швецией добилась ее официальной инаугурации в мае 2009 года.

ВП предусматривает активизацию сотрудничества ЕС с шестью восточными соседями европейского объединения - Украиной, Беларусью, Грузией, Молдовой, Азербайджаном и Арменией, но не предусматривает возможностей для вступления этих стран в европейское объединение.