В Каире вспыхнули новые столкновения

Столкновения протестующих с силами безопасности вспыхнули сегодня с новой силой в центре египетской столицы.

Демонстранты, с ночи не покидавшие площадь Тахрир, подожгли полицейский автомобиль, передает ИТАР-ТАСС.

Военная полиция блокировала подступы к зданию МВД, расположенному рядом с Тахриром, и пресекает попытки протестующих прорваться через заграждения.

Минувший день был отмечен самыми серьезными за последние недели беспорядками в Каире, а также на севере - в Александрии. В столице армия и полиция силой попытались оттеснить демонстрантов с Тахрира, однако те вновь возвращались, не желая сворачивать бессрочную забастовку.

Согласно последним данным Минздрава Египта, за минувшие сутки погибли два человека, 928 пострадали.