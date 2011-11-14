При взрыве погиб руководитель ракетной программы Ирана
01:47, 14 ноября 2011Мир
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Власти ведут расследование
Власти Ирана сообщили в воскресенье, что один из командиров революционной гвардии, погибший днем ранее, был в числе руководителей иранской программы разработки и производства боевых ракет, сообщает Радио Свобода.
Командование Корпуса стражей исламской революции выступило с заявлением, в котором почтило память генерала Хасана Могаддама, названного «организатором ракетно-артиллерийских частей» революционной гвардии.
Могаддам и еще 16 человек погибли в субботу при взрыве на военном объекте в 40 километрах к югу от Тегерана. Власти ведут расследование инцидента, произошедшего при перевозке боеприпасов.
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