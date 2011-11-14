При взрыве погиб руководитель ракетной программы Ирана

Власти Ирана сообщили в воскресенье, что один из командиров революционной гвардии, погибший днем ранее, был в числе руководителей иранской программы разработки и производства боевых ракет, сообщает Радио Свобода.

Командование Корпуса стражей исламской революции выступило с заявлением, в котором почтило память генерала Хасана Могаддама, названного «организатором ракетно-артиллерийских частей» революционной гвардии.



Могаддам и еще 16 человек погибли в субботу при взрыве на военном объекте в 40 километрах к югу от Тегерана. Власти ведут расследование инцидента, произошедшего при перевозке боеприпасов.