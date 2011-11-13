В Италии новый премьер-министр
20:44, 13 ноября 2011Мир
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Заявление из президентского дворца
Президент Италии Джорджо Наполитано назначил экономиста, экс-главу Антимонопольного комитета ЕС 68-летнего Марио Монти новым премьер-министром страны, говорится в заявлении президентского дворца.
Такое решение глава государства принял после консультаций с парламентскими партиями и группами, главами двух палат парламента, бывшими президентами Италии и сенаторами, имеющими пожизненный статус.
В Италии рассчитывают, что новый кабинет будет сформирован к открытию фондовых рынков в понедельник.
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