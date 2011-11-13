Берлускони сказал, что больше его не увидят

Сильвио Берлускони, возглавлявший итальянское правительство до субботы, пообещал больше не выдвигать свою кандидатуру на премьерскую должность.

Но как сообщают корреспонденты Би-би-си, немногие в Италии верят в то, что Берлускони оставит политику.

За три премьерских срока он не раз обвинялся в коррупции, а также до сих пор подозревается в сексуальной связи с несовершеннолетней проституткой.

Однако до того, как Европу охватил долговой кризис, он сохранял поддержку значительного числа итальянцев, несмотря на все обвинения.

На прошлой неделе Сильвио Берлускони пообещал, что уйдет в отставку после того, как парламент одобрит пакет экономических мер, направленных на снижение государственных расходов, и вчера подал президенту страны заявление об отставке.