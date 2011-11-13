Берлускони сказал, что больше его не увидят
Но мало кто верит
Сильвио Берлускони, возглавлявший итальянское правительство до субботы, пообещал больше не выдвигать свою кандидатуру на премьерскую должность.
Но как сообщают корреспонденты Би-би-си, немногие в Италии верят в то, что Берлускони оставит политику.
За три премьерских срока он не раз обвинялся в коррупции, а также до сих пор подозревается в сексуальной связи с несовершеннолетней проституткой.
Однако до того, как Европу охватил долговой кризис, он сохранял поддержку значительного числа итальянцев, несмотря на все обвинения.
На прошлой неделе Сильвио Берлускони пообещал, что уйдет в отставку после того, как парламент одобрит пакет экономических мер, направленных на снижение государственных расходов, и вчера подал президенту страны заявление об отставке.