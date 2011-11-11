У Франции новый посол в Украине
00:27, 11 ноября 2011Мир
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Ален Реми вручил копии верительных грамот
Новоназначенный посол Франции в Украине Ален РЕМИ 10 ноября вручил копии верительных грамот первому заместителю министра иностранных дел Украины Руслану ДЕМЧЕНКО.
Об этом сообщается на сайте МИД.
Р.ДЕМЧЕНКО поздравил А.РЕМИ с началом его дипломатической миссии в Украине и пожелал ему успехов в новой должности.
Во время встречи стороны обсудили актуальное состояние и перспективы развития всего спектра украинско-французских двусторонних отношений, в том числе политического диалога и торгово-экономического сотрудничества.
Как сообщалось, А.РЕМИ ранее состоял на дипломатической службе в России и Израиле.
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