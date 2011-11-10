Президент США поздравил Россию с ВТО
23:07, 10 ноября 2011Мир
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К лету ожидается полное членство
Президент США Барак Обама поздравил российское руководство с достижением договоренности о вступлении во Всемирную торговую организацию (ВТО), сообщает Радио Свобода.
В начале ноября Россия и Грузия достигли соглашения по компромиссному варианту договора об условиях вступления России в ВТО. Грузия была последней страной-членом ВТО, с которой должна была договориться Россия о вступлении в организацию.
Ожидается, что Москва станет полноправным членом ВТО к лету 2012 года, после ратификации решения Госдумой.
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