Президент США поздравил Россию с ВТО

Президент США Барак Обама поздравил российское руководство с достижением договоренности о вступлении во Всемирную торговую организацию (ВТО), сообщает Радио Свобода.

В начале ноября Россия и Грузия достигли соглашения по компромиссному варианту договора об условиях вступления России в ВТО. Грузия была последней страной-членом ВТО, с которой должна была договориться Россия о вступлении в организацию.

Ожидается, что Москва станет полноправным членом ВТО к лету 2012 года, после ратификации решения Госдумой.