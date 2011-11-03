Билл Гейтс призвал лидеров G20 увеличить помощь беднейшим странам

Основатель Microsoft Билл ГЕЙТС призвал лидеров стран "двадцатки" увеличить помощь для экономического и социального развития беднейших стран мира, несмотря на кризисные явления в мировой экономике.

Как сообщает РИА «Новости», Б.ГЕЙТС по просьбе Президента Франции Николя САРКОЗИ, председательствующего в этом году в G20, составил доклад об инновационном финансировании развития бедных стран. Этот доклад он должен представить сегодня лидерам стран "двадцатки". Кроме того, на сегодня была назначена встреча главы Microsoft с Н.САРКОЗИ, однако она была перенесена из-за срочного совещания стран еврозоны.

Ранее были обнародованы основные пункты доклада. Б.ГЕЙТС предлагает ввести налог на финансовые операции, который может принести ежегодно от 100 до 250 миллиардов долларов в зависимости от того, будут ли облагаться финансовые деривативы.

Он также предлагает финансировать экономический рост за счет создания фонда на основе суверенных накоплений государств, который может сначала располагать 40 миллиардами долларов и увеличить ресурсы до 100 миллиардов долларов. Кроме того, для помощи бедным странам он советует снизить до 5% стоимость денежных переводов в развивающиеся страны от проживающих за рубежом диаспор. Еще одной мерой инновационного финансирования, по мнению Б,ГЕЙТСА, может стать налог на горючее для торговых перевозок и авиации.