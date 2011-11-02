Россия устранила последнее препятствие для вступления в ВТО

Москва и Тбилиси договорились о мониторинге грузов на границе Абхазии и Южной Осетии, устранив таким образом последнее препятствие для вступление России во Всемирную торговую организацию, сообщает Би-би-си.

Как сообщил глава российской делегации на переговорах, представитель Минэкономразвития Максим Медведков, мониторинг будет осуществлять независимая компания, которая будет оказывать содействие таможенным службам России и Грузии.

27 октября стало известно, что Грузия отправила в Россию окончательный проект соглашения по ВТО. Итоговое заседание рабочей группы по присоединению России к ВТО запланировано на 10-11 ноября. Помощник президента РФ Аркадий Дворкович выразил надежду, что окончательное решение о вступлении будет принято на министерской встрече ВТО 15 декабря, сообщает Лента.ру

Россия пытается стать членом ВТО с 1993 года. Для вступления в организацию необходимо согласие всех 153 ее членов. После войны в Южной Осетии в 2008 году Грузия, являющаяся членом ВТО, заблокировала вступление России. Двусторонние переговоры были возобновлены лишь в марте 2011 года при посредничестве Швейцарии.