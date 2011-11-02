В Хорватии задержали 90-летнего экс-министра по делу 60-летней давности
Обвиняют в военных преступлениях
В Хорватии по подозрению в причастности к массовым убийствам в 1945-1946 годах был задержан бывший министр внутренних дел страны Йосип БОЛЬКОВАЦ.
Как сообщает ИТАР-ТАСС, экс-министр был задержан сегодня утром в своем доме в Карловаце.
По мнению обвинителей, Й.БОЛЬКОВАЦ, которому, по разным данным, либо 92, либо 89 лет, участвовал в военных преступлениях более 60 лет назад, когда он был сотрудником спецслужб. Ему инкриминируют массовые убийства бывших солдат, воевавших на стороне нацистов, и сочувствовавших им мирных граждан.
По словам адвоката Й.БОЛЬКОВАЦА, его подзащитный отрицает все обвинения.
По данным lenta.ru, экс-министр может быть причастен к смерти более двухсот человек.
По словам Й.БОЛЬКОВАЦА, сам он не принимал участия в расправах, а только занимался розыском подозреваемых, суд над которыми впоследствии осуществляли сотрудники МВД.
В 1991 году Й.БОЛЬКОВАЦ стал первым министром внутренних дел в правительстве независимой Хорватии.