В Хорватии задержали 90-летнего экс-министра по делу 60-летней давности

В Хорватии по подозрению в причастности к массовым убийствам в 1945-1946 годах был задержан бывший министр внутренних дел страны Йосип БОЛЬКОВАЦ.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, экс-министр был задержан сегодня утром в своем доме в Карловаце.

По мнению обвинителей, Й.БОЛЬКОВАЦ, которому, по разным данным, либо 92, либо 89 лет, участвовал в военных преступлениях более 60 лет назад, когда он был сотрудником спецслужб. Ему инкриминируют массовые убийства бывших солдат, воевавших на стороне нацистов, и сочувствовавших им мирных граждан.

По словам адвоката Й.БОЛЬКОВАЦА, его подзащитный отрицает все обвинения.

По данным lenta.ru, экс-министр может быть причастен к смерти более двухсот человек.

По словам Й.БОЛЬКОВАЦА, сам он не принимал участия в расправах, а только занимался розыском подозреваемых, суд над которыми впоследствии осуществляли сотрудники МВД.

В 1991 году Й.БОЛЬКОВАЦ стал первым министром внутренних дел в правительстве независимой Хорватии.