Умер Йонас Кубилюс

В возрасте 90 лет скончался основоположник и руководитель литовской научной школы теории вероятностей и теории чисел; доктор физико-математических наук (1958), академик (1962), ректор Вильнюсского государственного университета (1958-1991), президент Общества математиков Литвы, лауреат Государственной премии Литовской ССР (1958), Герой Социалистического Труда (1969) Йонас Кубилюс.

Академик Кубюлис - основатель литовской математической школы - возглавлял в Вильнюсский университет на протяжении 33 лет, заступив на этот пост 37-летним, самым молодым ректором в истории одного из старейших учебных заведений Европы, отмечает Радио Свобода.

Автор нескольких учебников и многочисленных научных публикаций, почетный доктор четырех зарубежных университетов, Кубилюс был и видным общественным деятелем во времена Саюдиса и позже, в качестве депутата Сейма. По словам президента страны Дали Грибаускайте, кончина Йонаса Кубилюса - огромная потеря не только для литовской науки, но и для всего общества.