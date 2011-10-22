В Непале обрушился мост: 2 туриста погибли, более 40 пропали безвести
16:54, 22 октября 2011Мир
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В реку рухнул пассажирский автобус
Мост через реку Тришули обрушился в центральной части Непала, погибли два человека, более 40 пропали без вести.
Как передает РИА «Новости», по данным полиции, мост был перегружен автотранспортом. В момент обрушения опорных конструкций по мосту проезжал автобус с туристами из Индии.
"На мосту находилось порядка 47 человек... мост сломался и рухнул в реку. Спасатели обнаружили тело одного туриста из Индии и непальца, из реки были спасены четыре человека", - сказал офицер непальской полиции Кришна АЧАРИЯ.
По его словам, по направлению течения русла реки идет поисково-спасательная работа.
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