В Непале обрушился мост: 2 туриста погибли, более 40 пропали безвести

Мост через реку Тришули обрушился в центральной части Непала, погибли два человека, более 40 пропали без вести.

Как передает РИА «Новости», по данным полиции, мост был перегружен автотранспортом. В момент обрушения опорных конструкций по мосту проезжал автобус с туристами из Индии.

"На мосту находилось порядка 47 человек... мост сломался и рухнул в реку. Спасатели обнаружили тело одного туриста из Индии и непальца, из реки были спасены четыре человека", - сказал офицер непальской полиции Кришна АЧАРИЯ.

По его словам, по направлению течения русла реки идет поисково-спасательная работа.