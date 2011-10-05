Климатологи пугают, что шоколад может превратиться в редкий деликатес

Шоколад может стать деликатесом к 2050 году из-за катастрофического изменения климата.

Как передает Газета.Ru, об этом говорится в докладе Международного центра тропического сельского хозяйства.

По мнению экспертов, через 40 лет средняя температура на западе Африки вырастет на 2,3 градуса по Цельсию, что сделает климат Ганы и Кот-д`Ивуара непригодным для выращивания какао-бобов.

Глобальная индустрия шоколада, объемы которой оцениваются в 9 млрд. долл., получает почти половину какао с ферм этих государств.

Как отмечают авторы исследования, какао-бобы на западе Африки представляют собой эквивалент наличных денег. «Многие фермеры используют какао как банкоматы», – говорится в отчете. - Они набирают зерна в тары и обменивают его на медицинские услуги или платят ими школьные сборы. Помимо того, что объемы выращиваемого в Гане и Кот-д`Ивуаре какао играют стратегически важную роль для всей индустрии шоколада, какао является фундаментальной основой «нормальной жизни жителей западной Африки».

По мнению экспертов, фермеры начнут ощущать воздействие климатических изменений уже в 2030 году.

Ученые отмечают, что какао произрастает на «необычайно хрупких и подверженных разным заболеваниям» деревьях. Паразиты и болезни ежегодно сокращают урожай какао-бобов примерно на 30%. Так, к числу стран, которые были главными экспортерами какао на мировые рынки, совсем недавно относилась Бразилия, однако государство потеряло свои позиции из-за появления опасного вируса, поразившего плантации.