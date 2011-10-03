Путин и Миллер обсудили обыски в европейских офисах Газпрома

«Газпром» должен сотрудничать с властями стран ЕС, в которых прошли обыски в его дочерних компаниях.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом премьер-министр России Владимир ПУТИН сказал на встрече с главой «Газпрома» Алексеем МИЛЛЕРОМ.

«Нужно сотрудничать с властями стран, где вы работаете, необходимо быть открытыми, помогать органам, которые осуществляют проверки, предоставлять им объективную и полную информацию», - сказал В.ПУТИН.

Он подчеркнул, что правительство России самым внимательным образом будет следить за тем, что происходит вокруг «Газпрома».

«Надеюсь, что в Европе за контракты с «Газпромом» пока еще никого не арестовали, в тюрьму не посадили?» - спросил он, обращаясь к А.МИЛЛЕРУ.

Глава «Газпрома», в свою очередь, сообщил, что «пока еще никого не арестовали».

При этом он отметил, что будет своевременно докладывать обо всех событиях, которые связаны с проверками «Газпрома» в европейских странах.

А.МИЛЛЕР напомнил, что на прошлой неделе по инициативе Европейской Комиссии, абсолютно неожиданно произошли обыски и выемка документов в дочерних компаниях «Газпрома».

«При всем том, что «Газпром» работает на европейских рынках по принципу равных партнерских отношений со своими клиентами. Наши контрактные обязательства построены и на межправительственных соглашениях. Они построены на принципах коммерческой целесообразности и полностью соответствуют условиям рынка», - сказал он.

По его словам, эти события стали для «Газпрома» неприятным сюрпризом.

«Газпром» всегда был и остается открытым к диалогу. Мы выражаем надежду, что законные интересы «Газпрома» будут соблюдены. При всем этом мы будем выполнять наши контрактные обязательства перед нашими европейскими партнерами в полном объеме, в соответствии с действующими контрактами. «Газпром» оставляет за собой все свои права, которые мы готовы защищать в правовом поле», - добавил глава компании.

Как сообщал УНИАН, 27 сентября по инициативе Европейской комиссии в офисах дочерних и зависимых компаний ОАО «Газпром» в Центральной и Восточной Европе, а также в офисах некоторых европейских покупателей ОАО «Газпром» прошли неожиданные инспекции, направленные на проверку соблюдения конкурентного законодательства ЕС.