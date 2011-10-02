На Суматре упал вертолет: 18 погибших
10:48, 02 октября 2011Мир
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На место крушения направлены свыше 100 спасателей
Индонезийские спасатели добрались до места крушения вертолета, потерявшего связь с диспетчерами, и обнаружили, что все 18 человек, находившиеся на его борту, погибли.
Как передает Газета.Ru, вертолет, вылетевший из Медана – административного центра провинции Северная Суматра, потерял связь с землей, находясь в воздухе над районом Ачех. На его борту находились 18 человек, включая двух членов экипажа, двух технических специалистов и 14 пассажиров.
Начальник группы спасателей заявил, что на место происшествия направлены уже больше 100 спасателей и четыре вертолета, в настоящее время уже обнаружены тела всех 18 погибших.
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