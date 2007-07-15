Россия построит новую базу атомных подлодок на Камчатке. "В ближайшие два-три года в Вилючинске будет создана современная база для подводных сил Тихоокеанского флота", - пояснил журналистам главком ВМФ адмирал флота Владимир Масорин. По его словам, база предназначается для новых стратегических подводных лодок - атомных ракетоносцев типа "Борей", и для этого из бюджета страны выделено более 9 млрд руб.

В.Масорин также отметил, что "в течение нескольких лет" будет построена новая база надводного флота в Авачинской бухте Петропавловска-Камчатского.

Напомним, в апреле Россия спустила на воду первую субмарину из этой серии под названием "Юрий Долгорукий". Еще две аналогичные подлодки - "Александр Невский" и "Владимир Мономах" - намечено построить к 2010 г.

Каждая из субмарин будет оснащена 12 баллистическими ракетами "Булава", способными доставить по 10 ядерных боеголовок на дистанцию до 8 тыс. км.

Ранее главной базой советского и российского атомного подводного флота был Североморск на Кольском полуострове. "Сейчас эти корабли разбросаны по всей бухте. Наша задача - собрать их вместе в пункте базирования и обеспечить всем необходимым", - сказал В.Масорин.

Адмирал также сообщил, что в Мировом океане на боевом дежурстве находятся 19 российских подлодок и надводных кораблей.

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