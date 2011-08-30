Дочь Каддафи родила

Дочь полковника Каддафи Айиша родила дочку на следующий день после того, как ей и другим членам семьи полковника разрешили бежать через границу в Алжир, сообщает Би-би-си со ссылкой на алжирские власти.

Вероятно, именно потому, что Айиша была на позднем сроке беременности, ей и ее близким дали убежище. Алжирские власти заявляют, что семья Каддафи не находится в списке разыскиваемых Международным уголовным судом и ей дали возможность въехать по соображениям гуманности.

Однако Национальный переходный совет Ливии заявляет, что будет требовать их экстрадиции.

Бежавшие в соседний Алжир жена и трое детей Каддафи подозреваются в незаконном обогащении, сообщил глава Переходного национального совета (ПНС) Ливии Мустафа Абдель Джалиль.

"Пока им не предъявлены какие-либо обвинения, но они владеют значительными средствами, и мы хотим спросить, откуда у них все это", - сказал Абдель Джалиль на пресс-конференции в Бенгази, которую транслировали арабские телеканалы.

По его словам, возможно, в будущем, когда ситуация стабилизируется и судебные органы начнут работать, к членам семьи Каддафи появятся новые претензии.