В Польше уволили прокуроров, «сливших» информацию Лукашенко

Варшава. 16 августа. Генеральная прокуратура Польши уволила двух прокуроров ответственных за предоставление белорусским властям данных о счетах белорусского оппозиционера Алеся БЯЛАЦКОГО.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом сообщил на пресс конференции в Варшаве во вторник генпрокурор Польши Анджей ШЕРЕМЕТ.

По его словам, должности лишился председатель департамента международного сотрудничества Генеральной прокуратуры Польши Кшиштоф КАРШНИЦКИЙ, который сам подал в отставку, также была уволена его заместитель Анна ВИШНЕВСКА.

А.ШЕРЕМЕТ сказал, что ему "по-человечески очень досадно" за то, что польские прокуроры передали белорусским властям данные, которые те смогли использовать для задержания белорусского оппозиционера.

В то же время он отметил, что это стало следствием "не злой воли, а досадной ошибки".

По его данным, МИД Польши еще в январе этого года предупредил прокуроров о необходимости с осторожностью относиться к заявкам белорусских властей о правовой помощи, которые могут использоваться для борьбы с демократической оппозицией в Беларуси.

“Соответствующие сигналы и предупреждения были отправлены. К сожалению, они проигнорированы", - сказал А.ШЕРЕМЕТ.

По данным польских медиа, на прошлой неделе белорусские власти задержали белорусского оппозиционера А.БЯЛАЦКОГО по обвинению в сокрытии почти 200 тысяч долларов дохода.

Как сообщал УНИАН, Польша, которая является крупнейшим западным соседом Беларуси, остро раскритиковала белорусские власти за силовой разгон демонстрантов против фальсификации президентских выборов в конце 2010 года.

Польша поддержала введение санкций против белорусских чиновников во главе с неизменным с 1994 года Президентом Беларуси Александром ЛУКАШЕНКО, в частности запрет на въезд в 27 государств Евросоюза.