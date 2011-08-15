Полиция спасла 2 тысячи собак от отправки во Вьетнам

Пограничная полиция и власти одной из провинций на севере Таиланда пресекли нелегальный вывоз из страны двух тысяч собак, предназначавшихся для отправки в рестораны Вьетнама, где собачье мясо считается деликатесом, сообщает газета Bangkok Post.

В четверг и пятницу полицейские остановили в пограничной зоне два грузовика, кузовы которых были заполнены небольшими клетками, поставленными в четыре этажа. В каждой клетке находились по пять-шесть собак, сообщает издание.

Два гражданина Таиланда и один гражданин Вьетнама, сопровождавшие груз, были немедленно арестованы по обвинению в жестоком отношении к животным и нелегальной торговлей ими.

В первом грузовике оказалось 600 собак - как беспородных, так и породистых, во втором - 1200. Кроме того, по словам задержанных, еще несколько сотен собак были подготовлены к перевозке.

Полицейские и сотрудники провинциальной администрации перевели всех собак в муниципальный питомник в столице провинции. Газета сообщает, что за субботу от жителей города поступило такое количество добровольных пожертвований, что все спасенные собаки надолго будут обеспечены питанием, питьевой водой и медикаментами.

Так как Таиланд с Вьетнамом не граничит, контрабандисты собирались вывезти свой живой груз в Лаос и воспользоваться недавно построенной дорогой, которая является продолжением шоссе с таиландской территории. Затем преступники собирались переехать через лаосскую границу во Вьетнам.

Во Вьетнаме, так же, как в Корее и в некоторых провинциях Китая, собачье мясо считается деликатесом. Во вьетнамских городах существуют специальные "собачьи рынки", на которых продается сырое собачье мясо и целые тушки. Есть в этих странах и специальные породы собак, выведенные "на мясо". Однако рестораторы во Вьетнаме не брезгуют и покупкой собак, ворованных в соседних странах.

По сведениям СМИ, в последнее время как в Таиланде, так и в Лаосе участились случаи кражи домашних собак.

В Таиланде, замечает корреспондент РИА "Новости", к собакам, даже бродячим, относятся хорошо. В стране нет "бесхозных"собак: даже в городах небольшие их стаи в жилых кварталах всегда получают от людей пищу и воду, охраняют автостоянки и дома.