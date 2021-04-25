53 члена экипажа подводной лодки Nanggala, которая затонула в Балийском море, погибли.
Об этом в воскресенье сообщил главком Вооруженных сил Индонезии маршал авиации Хади Тчахджанто и начальник штаба ВМС республики адмирал Юдо Маргоно, передает портал Kompas.
"53 человека на борту KRI Nanggala-402 погибли", - заявил он.
По данным издания Detik, поисковая группа обнаружила три части затонувшей подлодки.
"KRI Nanggala распалась на три части", - подтвердил Маргоно.
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Гибель экипажа подлодки также прокомментировал президент Индонезии Джоко Видодо.
"В субботу я получил доклад от командования ВМС о том, что подлодка утонула. Весь индонезийский народ глубоко сожалеет о трагедии", - отметил президент и назвал экипаж "патриотами, охранявшими суверенитет страны", - заявил глава государства в воскресенье в специальном видеообращении.
Что известно о затонувшей в Индонезии подлодке:
- Индонезийская подлодка пропала во время учений 21 апреля.
- KRI Nanggala-402 сконструирована в Германии в 1981 году, в 2011-м ее модернизировали. Эта подлодка - одна из пяти, стоящих на вооружении ВМС Индонезии.
- 24 апреля подлодка была найдена на дне Балийского моря, на глубине около 850 метров. Сама подлодка рассчитана на глубину до 500 метров.
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