Индонезийская подлодка пропала во время учений 21 апреля.

53 члена экипажа подводной лодки Nanggala, которая затонула в Балийском море, погибли.

Об этом в воскресенье сообщил главком Вооруженных сил Индонезии маршал авиации Хади Тчахджанто и начальник штаба ВМС республики адмирал Юдо Маргоно, передает портал Kompas.

"53 человека на борту KRI Nanggala-402 погибли", - заявил он.

По данным издания Detik, поисковая группа обнаружила три части затонувшей подлодки.

"KRI Nanggala распалась на три части", - подтвердил Маргоно.

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Гибель экипажа подлодки также прокомментировал президент Индонезии Джоко Видодо.

"В субботу я получил доклад от командования ВМС о том, что подлодка утонула. Весь индонезийский народ глубоко сожалеет о трагедии", - отметил президент и назвал экипаж "патриотами, охранявшими суверенитет страны", - заявил глава государства в воскресенье в специальном видеообращении.

Что известно о затонувшей в Индонезии подлодке:

Индонезийская подлодка пропала во время учений 21 апреля.

KRI Nanggala-402 сконструирована в Германии в 1981 году, в 2011-м ее модернизировали. Эта подлодка - одна из пяти, стоящих на вооружении ВМС Индонезии.

24 апреля подлодка была найдена на дне Балийского моря, на глубине около 850 метров. Сама подлодка рассчитана на глубину до 500 метров.

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Автор: Денис Прядко