Российские чиновники заказали «телепатический» доступ в Интернет

На российском сайте государственных закупок был размещен заказ на оказание «телепатических услуг» по обеспечению доступа к интернету.

Цена контракта составляет 420 тысяч рублей, которые будут выплачены из бюджета муниципального образования, пишет Лента ру. Работы должны быть выполнены в третьем квартале 2011 года согласно техническому заданию и классифицируются как "услуги связи прочие".

Скорее всего, речь идет об опечатке, отмечает издание. Надо полагать речь шла о «телекоммуникационных услугах»… С другой стороны - оригинальный заказ разместил отдел образования администрации Шамильского района Дагестана. «Телепатические услуги» потребовались муниципальным чиновникам для того, чтобы провести интернет в 28 образовательных учреждений.

Однако на момент написания этой заметки, отмечает Лента,ру содержание размещенного на сайте госзакупок заказа не претерпело изменений.