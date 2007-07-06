Европейский суд по правам человека признал Россию виновной в похищении и убийстве

Европейский суд по правам человека в Страсбурге признал Россию виновной в похищении и убийстве бывшего спикера парламента Чечни Руслана Алихаджиева во время президентства Аслана Масхадова. Как сообщает Би-би-си, суд постановил взыскать с России 40 тыс. евро за моральный ущерб и около 5 тыс. евро в качестве компенсации судебных издержек. Поскольку истец - мать Алихаджиева Зура, обратившаяся в Страсбургский суд около полутора лет назад, в феврале нынешнего года скончалась, деньги получит жена Алихаджиева Зарет.

Напомним, в конце 2006 г. Европейский суд по правам человека признал власти России виновными по двум делам о смерти и исчезновении трех человек в Чечне и обязал Москву выплатить компенсацию их семьям на сумму 70 тыс. евро и 90 тыс. евро. Ранее, в октябре 2006 г. Стасбургский суд признал Россию виновной в смерти в конце февраля 2000 г. пяти чеченцев, в том числе беременной женщины и годовалого ребенка.

РБК-Украина