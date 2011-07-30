Берлускони думает, что Каддафи приказал его убить

Премьер-министр Италии Сильвио БЕРЛУСКОНИ, давший в свое время согласие на участие Рима в военной операции НАТО в Ливии, боится мести со стороны лидера Джамахирии Муамара КАДДАФИ.

Об этом пишет РИА «Новости».

«Моя жизнь в опасности и, к сожалению, не только моя, но и жизнь моих детей. Я знаю из достоверных источников, что КАДДАФИ дал приказ меня убить», – сказал С.БЕРЛУСКОНИ, слова которого в субботу цитирует газета Corriere della Sera. При этом итальянский премьер не уточнил, от каких именно источников он узнал о намерениях М.КАДДАФИ.

С.БЕРЛУСКОНИ напомнил, что на манифестациях в Триполи были плакаты, на которых он и ливийский лидер пожимают руки.

«Он воспринял наше военное вмешательство как предательство», – добавил глава правительства.

По его мнению, сейчас есть опасность, что «КАДДАФИ останется». При этом С.БЕРЛУСКОНИ добавил, что лидер Джамахирии был «нашим лучшим другом, а стал злейшим врагом».