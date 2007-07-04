ЕНП готова принять Тимошенко в партию

Европейская народная партия (ЕНП) готова принять в свои ряды партию «Батьківщина».

Об этом в комментарии корреспонденту УНИАН сообщил вице-президент ЕНП Марио ДЭВИД.

Он сообщил, что во время нынешнего визита в Украину он встречался с лидером партии «Батьківщина» Юлией ТИМОШЕНКО.

По его словам, ему известно, что партия «Батьківщина» после приглашения ЕНП обдумывает присоединение к этой партии.

«Мы ожидаем, что лидеры «Батьківщини» примут решение. И если это решение будет принято в интересах присоединения, мы будем рады», - сказал М.ДЭВИД.

Он также добавил, что ранее членом ЕНП также стала и партия «Наша Украина».

Отвечая на вопрос, М.ДЭВИД отметил, что у ЕНП нет ограничений относительно количества партий-членов от одной страны.

ЕНП является одной из самых влиятельных партийных структур Европы. Ее фракция является одной из самых больших в Европарламенте.