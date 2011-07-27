Наркомафия устроила бойню в тюрьме: 17 погибших, 20 раненых

Трагическими последствиями обернулись беспорядки, которые произошли в главной тюрьме города Сьюдад-Хуарес, расположенного на севере Мексики неподалеку от границы с США.

В результате ожесточенных столкновений между заключенными 17 арестантов погибли и около 20 получили ранения разной степени тяжести, передает ИТАР-ТАСС.

В исправительном заведении произошла стычка между членами двух противоборствующих группировок, которые на свободе входили в состав разных банд наркомафии. Во время стычки они использовали огнестрельное оружие, в том числе, то, которое они отобрали у надзирателей.

В пенитенциарное заведение были направлены подразделения армии и федеральной полиции. Лишь спустя час после начала столкновения им удалось навести порядок в тюрьме.

После беспорядков в тюрьме конфискованы боеприпасы. Администрация начала расследование, по итогам которого намерена привлечь к ответственности тех сотрудников исправительного заведения, которые причастны к доставке оружия заключенным.

Как отмечают наблюдатели, столкновение в тюрьме Сьюдад-Хуареса оказалось самым кровопролитным из тех, которые произошли в пенитенциарной системе страны с начала года. Вооруженная стычка между арестантами в очередной раз подтвердила, что в исправительных заведениях, особенно на севере Мексики, до сих пор не обеспечены все необходимые меры безопасности в содержании заключенных.