Грузия защитила «Цинандали» и еще 17 вин
17:39, 14 июля 2011Мир
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В соглашении с ЕС - 3 тысячи наименований
ЕС и Грузия договорились о защите географических наименований.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее соглашение было подписано сегодня.
По данным пресс-службы польского председательства в ЕС, это соглашение включает в себя защиту около 3 тыс. географических наименований сельскохозяйственных товаров, производимых в ЕС, и 18 сортов вин, производимых в Грузии.
Среди грузинских вин, чьи названия будут защищены соглашением, «Манави», «Киндзмараули», «Цинандали», «Хванчкара».
Таким образом, Грузия стала первой страной среди восточных соседей ЕС, с которыми Евросоюз подписал подобное соглашение.
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