Грузия защитила «Цинандали» и еще 17 вин

ЕС и Грузия договорились о защите географических наименований.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее соглашение было подписано сегодня.

По данным пресс-службы польского председательства в ЕС, это соглашение включает в себя защиту около 3 тыс. географических наименований сельскохозяйственных товаров, производимых в ЕС, и 18 сортов вин, производимых в Грузии.

Среди грузинских вин, чьи названия будут защищены соглашением, «Манави», «Киндзмараули», «Цинандали», «Хванчкара».

Таким образом, Грузия стала первой страной среди восточных соседей ЕС, с которыми Евросоюз подписал подобное соглашение.