За бюджетную семилетку ЕС вдвое увеличит число студентов

Еврокомиссия планирует увеличить расходы ЕС на обучение в новом семилетнем бюджете на 2014-2020 годы.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщила на пресс-конференции комиссар Европейского Союза по вопросам образования, культуры, мультилингвизма и молодежи Андрулла ВАССИЛИУ.

«Мы хотим стимулировать большее количество людей к использованию возможностей обучения, работы или волонтерской деятельности за границей, потому что этот опыт неоценим для развития способностей и перспектив трудоустройства», - заявила она.

А.ВАССИЛИУ отметила, что к концу следующего семилетнего финансового периода Еврокомиссия планирует удвоить ежегодное количество европейских студентов, преподавателей и молодых ученых – с 400 до 800 тыс. человек.

При этом на новую программу в сфере образования в проекте бюджета, представленном Еврокомиссией две недели назад, предусмотрено 15,2 млрд. евро в 2014-2020 годах, что на 73% больше, чем за предыдущий период, с 2007 по 2013 годы.

Комиссар сообщила, что осенью Еврокомиссия планирует представить более детально новые программы, направленные на увеличение инвестиций в образование и креативность.