Исламисты требуют вернуть слова об Аллахе в Конституцию

Полиция Бангладеш применила слезоточивый газ для разгона тысяч исламистских активистов, вышедших на антиправительственную акцию протеста, десятки человек получили ранения, сообщает Reuters.

Тысячи исламистских активистов вышли на улицы небольшого города Кераниганжа недалеко от столицы страны Дакки. Во время беспорядков протестующие кидали камни в полицейских, пострадали около 50 человек.

По данным агентства, в ходе забастовки были задержаны около 100 человек.

Тридцатичасовая национальная забастовка была объявлена коалицией из 12 исламских партий в знак протеста против изменения конституции страны. Из свода законов убрали пункт об "абсолютной вере Аллаху". Протестующие требуют от правительства возвращения данной фразы.

Около месяца назад общенациональная забастовка парализовала столицу Бангладеш Дакку. На улицы вышли тысячи людей, которые поддерживают выступление оппозиционных партий против планов правительства внести поправки в конституцию, связанные с действующими условиями предоставления полномочий беспартийной администрации осуществлять надзор за выборами.