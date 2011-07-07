Сланцевый газ для Европы и США имеет разное значение

Сланцевый газ не изменит ситуации на газовом рынке Европы, считают российские эксперты.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом российские эксперты заявили на пресс-конференции в Москве.

В частности, заведующий сектором департамента энергетики фонда «Институт энергетики и финансов» Виталий ПРОТАСОВ считает, что в США сланцевый газ будет занимать все большую долю в общем газовом балансе, однако в ЕС роль такого газа будет невелика.

«Может быть 10, 20, 30 млрд. в перспективе, но это не очень большие цифры и принципиально ситуацию он на европейском газовом рынке не изменит», - сказал В.ПРОТАСОВ.

По его мнению, это обусловлено строгим законодательством и требованиями к безопасности. При этом В.ПРОТАСОВ считает, что большие перспективы имеет добыча метана из угольных пластов.

Также, руководитель Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Татьяна МИТРОВА отметила, что остается много вопросов по запасам этого газа в Европе.

При этом она подчеркнула, что в США себестоимость добычи сланцевого газа удалось довести к конкурентоспособному уровню по сравнению к природному газу, поскольку его месторождения исчерпаны.

«В США традиционные месторождения дорогие, поэтому сланцу не так уж тяжело конкурировать», - сказала она.

По ее словам, в Европе идет только пробное бурение, и говорить о промышленной добыче пока рано. Т.МИТРОВА подчеркнула, что затраты на добычу сланцевого газа в Европе будут выше в два-три раза.

В свою очередь, президент фонда «Институт энергетики и финансов» Владимир ФЕЙГИН подчеркнул, что прогнозировать роль сланцевого газа в Европе сложно потому, что пока нет работающих скважин.

По его словам, даже в случае промышленной добычи сланцевого газа, его стоимость будет сопоставима с поставками импортного, в том числе российского газа.

Он считает, что развитие этой технологии может дать определенную диверсификацию источников газа.